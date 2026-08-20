Ферстаппен продлил контракт с Ред Булл

Остаётся в команде до 2030 года.

Макс Ферстаппен подписал новый контракт с Ред Булл. Соглашение четырехкратного чемпиона Формулы-1 рассчитано до конца 2030 года.

Ранее сообщалось, что нидерландец может покинуть команду после окончания действовавшего контракта в 2028 году.

Добавим, что при этом пока неизвестно, предусмотрена ли в новом соглашении опция досрочного расторжения.

К слову, среди возможных вариантов продолжения карьеры Макса назывались Мерседес и Макларен.

Ранее Уильямс продлил контракт с одним из пилотов.

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