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Автоспорт

Уильямс продлил контракт с одним из пилотов

Алекс Албон надолго останется в команде.
Сегодня, 07:50       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Албон / williamsf1.com
Алекс Албон / williamsf1.com

Уильямс официально объявил о продлении контракта Алекса Албона.

Тайский пилот подписал новое долгосрочное соглашение, сроки которого не называются.

Напомним, что Албон присоединился к Уильямс еще в 2022 году. Прошлый сезон был наиболее прорывным для пилота, он финиировал на восьмой строчке личного зачета.

В этом же сезоне у Уильямс и Алекса дела обстоят не так хорошо. После десяти гонок Албон имеет в своем активе лишь пять очков.

Ранее также сообщалось, что Уильямс ведут переговоры и со вторым пилотом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Албон

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