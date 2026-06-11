Албон установит новый рекорд Уильямс на Гран-при Испании

Пилот Уильямс Алекс Албон станет новым рекордсменом команды.

Предстоящий Гран-при Испании станет для Албона 95-м за Уильямс, что будет новым рекордом.

В Монако пилот побил достижение Ральфа Шумахера и сравнялся по количеству гонок с Найджелом Мэнселлом. В Испании Албон станет единоличным обладателем рекорда.

И это достижение значит для меня гораздо больше, чем просто какая-то цифра. Каждый старт за последние пять сезонов – это плод упорной работы всей команды на базе в Гроуве. И вне зависимости от взлетов и падений, каждая проведенная гонка внесла вклад в тот путь, который преодолела команда Уильямс.

И то, что мое имя теперь стоит в одном ряду с такими гонщиками, как Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл и Ральф Шумахер – для меня огромная честь