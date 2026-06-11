iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Албон установит новый рекорд Уильямс на Гран-при Испании

Пилот проведет свою 96-ю гонку.
Сегодня, 09:35       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилот Уильямс Алекс Албон станет новым рекордсменом команды.

Предстоящий Гран-при Испании станет для Албона 95-м за Уильямс, что будет новым рекордом.

В Монако пилот побил достижение Ральфа Шумахера и сравнялся по количеству гонок с Найджелом Мэнселлом. В Испании Албон станет единоличным обладателем рекорда.

В юности Найджел Мэнселл был для меня источником вдохновения – он настоящая легенда как команды Уильямс, так и всей Формулы-1 в целом.

И это достижение значит для меня гораздо больше, чем просто какая-то цифра. Каждый старт за последние пять сезонов – это плод упорной работы всей команды на базе в Гроуве. И вне зависимости от взлетов и падений, каждая проведенная гонка внесла вклад в тот путь, который преодолела команда Уильямс.

И то, что мое имя теперь стоит в одном ряду с такими гонщиками, как Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл и Ральф Шумахер – для меня огромная честь

Напомним, что расписание Гран-при Испании доступно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Албон

Статьи по теме

Албон ведет переговоры с тремя командами Албон ведет переговоры с тремя командами
Болиды Уильямса и Астон Мартин попали в аварию на первой практике Болиды Уильямса и Астон Мартин попали в аварию на первой практике
Два пилота стартуют с пит-лейн на Гран-при Сингапура Два пилота стартуют с пит-лейн на Гран-при Сингапура
Росберг удивлен регрессом именитого гонщика Формулы-1 Росберг удивлен регрессом именитого гонщика Формулы-1

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи-открытия ЧМ-2026
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс13:11
WBC официально активировал пункт, который Усик не проигнорирует
ЧМ-202613:00
ЧМ-2026: анонс дня — Мексика против ЮАР, Южная Корея против Чехии
НБА12:46
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
НБА12:42
Плей-офф НБА: Нью-Йорк вырвал победу над Сан-Антонио
Европа12:26
Барселона исключила Хави из команды легенд
НБА12:23
Лидер Сан-Антонио может получить дисквалификацию
Европа11:41
Манчестер Сити пытается удержать своего защитника
Теннис11:11
Женская сборная Украины получила соперника на Билли Джин Кинг
Европа10:15
Ноттингем отклонил второе предложение по Андерсону
Формула 109:35
Албон установит новый рекорд Уильямс на Гран-при Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK