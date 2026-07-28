iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

Первая работа с 2021 года.
Сегодня, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Федерация футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

Добавим, что 54-летний специалист заключил соглашение до 2030 года и сменил Дидье Дешама, который покинул сборную после чемпионата мира‑2026.

Отметим, что для Зидана это возвращение к тренерской работе спустя пять лет. Последним местом работы французского специалиста был Реал Мадрид.

Напомним, что в качестве футболиста Зидан провёл за сборную Франции 108 матчей. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира‑1998 и чемпионат Европы‑2000.

К слову, также стало известно, кто может стать тренером сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан сборная Франции по футболу

Статьи по теме

Чуамени рассказал, как Дешам пытался спасти Францию при 0:4 Чуамени рассказал, как Дешам пытался спасти Францию при 0:4
Франция повторила антирекорд Евро-1968 Франция повторила антирекорд Евро-1968
"Завтра опустится занавес": Дешам - о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее "Завтра опустится занавес": Дешам - о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее
Франция определилась с заменой Дешаму во главе сборной Франция определилась с заменой Дешаму во главе сборной

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ММА14:41
Макгрегор назвал дату своего последнего боя
Европа14:19
Барселона вступила в борьбу с Реалом за победителя ЧМ-2026
Европа13:48
Мудрик проиграл важный суд в Англии
Европа13:21
Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
НБА12:51
Леброн вернётся на свою старую позицию
Бокс12:25
Усик объявил, кто станет новым абсолютным чемпионом мира
Европа11:49
Японский вратарь Судзуки может перейти в чемпионат Франции
Бокс11:23
Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа
Европа10:45
Стало известно, кто может стать тренером сборной Италии
Европа10:18
Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK