Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

Первая работа с 2021 года.

Федерация футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

Добавим, что 54-летний специалист заключил соглашение до 2030 года и сменил Дидье Дешама, который покинул сборную после чемпионата мира‑2026.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Отметим, что для Зидана это возвращение к тренерской работе спустя пять лет. Последним местом работы французского специалиста был Реал Мадрид.

Напомним, что в качестве футболиста Зидан провёл за сборную Франции 108 матчей. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира‑1998 и чемпионат Европы‑2000.

К слову, также стало известно, кто может стать тренером сборной Италии.

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