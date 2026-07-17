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Футбол

Франция определилась с заменой Дешаму во главе сборной

После ЧМ-2026 национальную команду примет Зинедин Зидан.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Дидье Дешам и Зинедин Зидан / Getty Images
Дидье Дешам и Зинедин Зидан / Getty Images

Бывший тренер мадридского Реала Зинедин Зидан после чемпионата мира-2026 должен будет сменить во главе сборной Франции Дидье Дешама.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Федерация футбола Франции уже приняла окончательное решение по поводу нового наставника национальной команды.

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По информации источника, Зидан уже подобрал себе тренерский штаб, а официально все документы будут подписаны в этом месяце.

Контракт 54-летнего специалиста будет рассчитан до ЧМ-2030.

Напомним, что Зидан не занимался тренерской деятельностью с 2021 года, когда покинул пост наставника мадридского Реала.

Сборная Франции на ЧМ-2026 в полуфинале уступила Испании (0:2) и теперь еще в ночь на 19 июля сыграет в матче за третье место против Англии.

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