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Футбол

Рома хочет арендовать бразильского вундеркинда Реала

Видят в бразильце долгосрочное усиление.
Сегодня, 14:44       Автор: Валентина Чорноштан
Эндрика / Getty Images
Эндрика / Getty Images

Рома намерена арендовать нападающего мадридского Реала Эндрика.

По информации журналиста, римский клуб продвигается в переговорах с испанским грандом относительно аренды 19‑летнего бразильца до конца сезона‑2026/27.

Сообщается, что руководство Ромы рассматривает Эндрика как потенциальльное долгосрочное усиление и в будущем не исключает вариант с полноценным трансфером.

Однако Реал не намерен расставаться с молодым форвардом на постоянной основе и готов обсуждать только аренду.

Тем временем  Арсенал близок к подписанию одного из лучших плеймейкеров АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Рома Реал Мадрид Эндрик

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