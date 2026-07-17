Рома хочет арендовать бразильского вундеркинда Реала
Рома намерена арендовать нападающего мадридского Реала Эндрика.
По информации журналиста, римский клуб продвигается в переговорах с испанским грандом относительно аренды 19‑летнего бразильца до конца сезона‑2026/27.
Сообщается, что руководство Ромы рассматривает Эндрика как потенциальльное долгосрочное усиление и в будущем не исключает вариант с полноценным трансфером.
🚨#ASRoma Roma are pushing ahead with their plan to sign Endrick on loan.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 16, 2026
📌 After returning to Real Madrid from his loan at Lyon, the young forward is viewed as a potential summer option for the Italian club.
👀 Roma’s intention is a loan deal, and talks are progressing. https://t.co/IHROp7j4oN pic.twitter.com/UlZLOmQxiD
Однако Реал не намерен расставаться с молодым форвардом на постоянной основе и готов обсуждать только аренду.
Тем временем Арсенал близок к подписанию одного из лучших плеймейкеров АПЛ.
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