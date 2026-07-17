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Футбол

Стало известно кто будет арбитром на финальном матче чемпионата мира

Cловенская бригада будут работать на финале.
Сегодня, 11:16       Автор: Валентина Чорноштан
Славко Винчич / Getty Images
Славко Винчич / Getty Images

ФИФА назначила судейскую бригаду на финальный матч чемпионата мира‑2026 между сборными Аргентины и Испании.

Главным арбитром встречи станет 46‑летний словенец Славко Винчич.

Тем временем его ассистентами будут также словенцы Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, резервным судьёй назначен иорданец Адхам Махадме, а резервным ассистентом - его соотечественник Мохаммад Аль‑Калаф.

Напомним, что финал чемпионата мира‑2026 состоится 19 июля в Нью‑Йорке и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

К слову, действующие чемпионы Мундиаля установили уникальный рекорд результативности на чемпионате мира.

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