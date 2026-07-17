Стало известно кто будет арбитром на финальном матче чемпионата мира
ФИФА назначила судейскую бригаду на финальный матч чемпионата мира‑2026 между сборными Аргентины и Испании.
Главным арбитром встречи станет 46‑летний словенец Славко Винчич.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
Тем временем его ассистентами будут также словенцы Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, резервным судьёй назначен иорданец Адхам Махадме, а резервным ассистентом - его соотечественник Мохаммад Аль‑Калаф.
Напомним, что финал чемпионата мира‑2026 состоится 19 июля в Нью‑Йорке и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
К слову, действующие чемпионы Мундиаля установили уникальный рекорд результативности на чемпионате мира.
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