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Футбол

Две звезды сборной пропустили тренировку Испании перед финалом ЧМ

Ямаль и Порро – под вопросом.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Сборная Испании продолжает подготовку к решающему матчу чемпионата мира без своих ключевых игроков.

Как передаёт Marca, накануне тренировка прошла без двух основных игроков, а именно защитника Педро Порро и вингера Ламина Ямаля.

Отмечается, что они занимаются в стороне от общей группы из‑за мелких физических недомоганий, которые дали о себе знать после полуфинальной встречи с Францией.

Источник добавляет, что на тренировке у Ямаля была зафиксирована повязка на левом бедре, однако, несмотря на это, в лагере испанцев сохраняют спокойствие перед финалом, который состоится 19 июля.

Тем временем игроки сборной Англии шокированы решениями их наставника Томаса Тухеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Ламин Ямаль

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