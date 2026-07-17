Лидеры Аргентины и Испании единственные участники ЧМ-2026 с 20+ успешными обводками

Они сразятся за золото в финале ЧМ.

Лионель Месси и Ламин Ямаль остаются единственными футболистами, которым удалось выполнить более 20 успешных обводок на чемпионате мира.

Капитан сборной Аргентины записал на свой счёт 25 удачных обводок, а 19‑летний вингер Испании - 22.

20 - The only two players to complete 20+ dribbles at the 2026 World Cup:



25 - 🇦🇷 Lionel Messi, aged 39

22 - 🇪🇸 Lamine Yamal, aged 19



Relentless. pic.twitter.com/5rRA9l9LiT — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

На турнире Месси также отметился 8 голами и 4 результативными передачами в семи матчах. У Ямаля же в активе один забитый мяч за такое же количество игр.

Напомним, что уже 19 июля аргентинец и испанец встретятся в финале чемпионата мира, где Аргентина сыграет против Испании.

Ранее Месси отреагировал на выход Аргентины в финал чемпионата мира‑2026.

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