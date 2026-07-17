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Автоспорт

Пиастри одним словом закрыл вопросы о своём будущем в Макларене

Чувствует поддержку Зака Брауна и Стеллы.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Оскар Пиастри прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в Макларен.

На пресс-конференции перед Гран-при Бельгии австралийца спросили, уверен ли он, что продолжит выступать за команду в следующем сезоне. Пиастри коротко ответил: "Да", передаёт RacingNews365.

По словам пилота, он не воспринимает разговоры о своём будущем всерьёз. Пиастри отметил, что руководство команды в лице Зака Брауна и Андреа Стеллы полностью поддерживает его и неоднократно подтверждало своё доверие.

Австралиец также подчеркнул, что понимает интерес Ферстаппена к другим вариантам продолжения карьеры, однако подобные слухи уже возникали и раньше, когда нидерландца связывали с Мерседесом.

Ранее Макс Ферстаппен отказался обсуждать своё будущее на пресс-конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Оскар Пиастри

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