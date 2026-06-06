Макларен оштрафован на 30 тысяч евро из-за остановку болида

Стало известно, что повлияло на остановку болида Ландо Норриса во время второй тренировки Гран-при Монако.

Напомним, что пилот Макларен остановился в тоннеле, где машина полностью потеряла питание, отмечается, что у действующего чемпиона не сработала система CDS (Clutch Disengagement System).

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Ранее выяснилось, что причиной отказа аварийного отключения сцепления стало то, что в машине для улучшения аэродинамики был наклеенн скотч на кнопку активации системы, пишет пресс-служба Ф-1.

И именно из-за этого механизм стал недоступен для быстрого ручного использования маршалами. Внутри Макларена признали свою ошибку, однако Норрису придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

К слову, команды хотят сократить количество практик для новичков.

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