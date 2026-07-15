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Норрис: Большинство моих фанатов – девушки

Пилот заявил, что чемпионат стал более открытым публике.
Сегодня, 14:10       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис поразмышлял о том, как изменилась Формула-1 и ее фанаты.

Гонщик считает, что со времени его дебюта чемпионат стал куда более открытым. Помогли ему в этом социальные сети и ТВ.

Сейчас даже большинство болельщиков Норриса - это девушки, хотя раньше Формула-1 была исключительно мужским спортом.

В 2019 году Формула-1 была очень закрытым видом спорта. Зрители толком не видели, что делают тут люди – пилоты, механики, инженеры. Ты видел только то, что было на ТВ – гонки, и все.

Сейчас Формула-1 стала куда более открытой. Теперь на гонках и в паддоке гораздо больше фанатов. Люди видят все, что я делаю – на ТВ, Netflix, в различных сериалах, на ютубе, в разнообразных соцсетях. Это позволяет нам расти значительно быстрее.

Сейчас больше болельщиков, которым нравятся люди в Ф-1, нравятся гонщики. Они лучше понимают и могут сильнее ассоциировать себя с характерами пилотов.

Это была крайне мужская среда, а теперь большинство моих фанатов – девушки. И потрясающе, что нам удается привлекать молодое поколение, ведь это будущее Формулы-1. К тому же фанбаза становится более разнообразной. Приятно быть частью этого пути

Ранее также сообщалось, что Макларен наконец получил свежую версию двигателя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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