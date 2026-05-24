Чемпион мира поделился ожиданиями от Гран-при Канады

Пилот Макларен Ландо Норрис признался, что Гран-при Канады будет очень тяжелым.

Напомним, что гонка состоится уже сегодня в 23:00 по киевскому времени, и, вероятней всего, она будет дождевой.

Именно это для Норриса является главной проблемой. Так как это будет первая дождевая гонка сезона, и никто не знает, как поведут себя болиды.

Мы прежде не ездили в дождь на болидах нынешнего регламента. Не думаю, что кто-то знает, насколько тяжело будет управлять этими машинами. Не то чтобы это прям сложно – просто никто не знает, насколько именно это будет непросто. Это наша работа, поэтому от нас многого ждут – но гонка будет безумно трудной. В конце концов прогреть мягкие шины и без того нелегко, а тут еще в воскресенье на 10 градусов прохладнее. Да и шины будут промежуточными и дождевыми. Так что все это интригует. С нетерпением хочу увидеть, как все сложится

