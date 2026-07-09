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Футбол

Барселона и Боруссия спорят о цене Адейеми

Игрок уже согласил контракт с Барсой, но клубы не могут договориться о цене.
Сегодня, 16:50       Автор: Валентина Чорноштан
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Барселона продолжает переговоры с Боруссией Дортмунд по трансферу Карима Адейеми.

По информации Sky Sport, первое официальное предложение каталонцев составило 20 миллионов евро, хотя ранее в СМИ писали о 40 млн евро.

Тем временем в немецком клубе считают эту сумму недостаточной, поэтому стороны пока не смогли достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что Адейеми уже согласовал условия личного контракта с Барселоной, а руководство испанского клуба намерено добиться завершения сделки.

Ранее звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Боруссию Дортмунд Карим Адейеми

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