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Футбол

Форвард Дортмунда может усилить атаку Барселоны

Барса и Адейеми договорились о трансфере.
Сегодня, 12:18       Автор: Валентина Чорноштан
Карим Адееми / Getty Images
Карим Адееми / Getty Images

Карим Адейеми близок к переходу в Барселону. Об этом сообщает Bild.

По имеющейся информации, каталонский клуб продолжает работу над трансфером нападающего Боруссии Дортмунд. Отмечается, что клуб рассчитывает оформить сделку за 40 миллионов евро.

Однако ожидается, что в договоре также будут бонусы, из‑за которых общая стоимость трансфера может превысить 50 миллионов евро.

Добавим, что главный тренер Барселоны Ханс Флик лично встретился с Адейеми, чтобы обсудить его возможный переход в Барселону.

Тем временем Арсенал согласовал контракт с лидером Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Боруссия Дортмунд Карим Адейеми

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