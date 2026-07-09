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"Не могу дождаться, чтобы начать новый этап": Валлин отреагировал на анонс боя с Сиренко

Швед встретится в ринге с украинским боксером 26 июля в Нью-Йорке.
Сегодня, 12:33       Автор: Игорь Мищук
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин прокомментировал свой ближайший бой против украинца Владислава Сиренко.

Шведский боксер отметил, что не может дождаться своего возвращения в ринг.

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"Мой дебют в Zuffa Boxing состоится 26 июля на MSG в Нью-Йорке против Владислава Сиренко. В течение последнего года я очень усердно работал в жарком Хьюстоне, чтобы быть готовым к этому моменту, и не могу дождаться, чтобы ударно начать новый этап своей карьеры", - написал Валлин в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинский экс-чемпион Денис Беринчик может выступить в андеркарде поединка Итаума - Хргович.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко Отто Валлин

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