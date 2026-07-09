Беринчик может выступить в андеркарде поединка Итаума - Хргович

Украинскому экс-чемпиону готовят бой против британца на конец августа.

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) в своем ближайшем бою может встретиться в ринге с Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).

По информации Boxing Scene, поединок украинца и британца может состояться в андеркарде боя супертяжеловесов Мозеса Итаума и Филипа Хрговича.

Боксерское шоу запланировано на 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.

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Напомним, что Беринчик последний раз выходил в ринг в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом в четвертом раунде американцу Кишону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе, после чего перенес операцию на плече.

Ноукс предыдущий боя провел в мае этого года, нокаутировав во втором раунде мексиканца Бенито Санчеса Гарсию.

Ранее сообщалось, что украинец Владислав Сиренко подерется с Отто Валлином на Zuffa Boxing 09.

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