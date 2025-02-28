"Посредственность и мусор": Джервонта пренебрежительно отозвался о Беринчике

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис высказался о победе Кишона Дэвиса над Денисом Беринчиком, который в том бою потерял титул WBO.

По мнению непобежденного американского боксера, для его соотечественника украинец был чрезвычайно слабым соперником.

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"Победа Кишона над Беринчиком? Парень, с которым он дрался - это полная ж*па. Тот парень - посредственность и мусор. Он даже хуже Камбососа.

Просто в Top Rank знают свое дело и хорошо умеют подбирать вам правильных соперников. Они умеют предоставить вам оппонентов с крутыми рекордами, которые на самом деле абсолютно никакие. У этого парня был пояс, но по факту он еще хуже Камбососа", - заявил Джервонта в комментарии Шону Зиттелу.

Ранее Беринчик прокомментировал поражение Дэвису.

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