Беринчик - Дэвис: лучшие моменты боя - видео

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел неудачу в дебютной защите титула против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО), уступив досрочно.

Бой состоялся в ночь на субботу, 15 февраля, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

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Украинский боксер в третьем раунде оказался в нокдауне, а уже в следующей трехминутке американец одержал досрочную победу, снова отправив соперника на настил ринга.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис:

Ранее сообщалось, что Беринчика оштрафуют за толчок Дэвиса на взвешивании.

Источник: MEGOGO

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