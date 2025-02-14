Беринчика оштрафуют за толчок Дэвиса на взвешивании - "пострадавший" получит компенсацию

Американский легковес Кишон Дэвис заявил, что чемпион мира по версии WBO в его дивизионе Денис Беринчик будет оштрафован за то, что толкнул его после взвешивания и битвы взглядов.

По словам боксера, он дополнительно получит 20% от гонорара украинского соперника.

Читай также: Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

"В этом всем есть один плюс. Я получу бонусом еще 20%.

Я даже знаю, как использую эти деньги. Куплю дом и буду сдавать его в аренду. Я планировал купить две детские кроватки, но теперь смогу купить три", - сказал Дэвис в комментарии FightHype.com.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Беринчик оказался немного тяжелее Дэвиса на взвешивании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!