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Беринчика оштрафуют за толчок Дэвиса на взвешивании - "пострадавший" получит компенсацию

Американский боксер утверждает, что ему достанется часть гонорара украинца.
14 февраля, 11:59
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images

Американский легковес Кишон Дэвис заявил, что чемпион мира по версии WBO в его дивизионе Денис Беринчик будет оштрафован за то, что толкнул его после взвешивания и битвы взглядов.

По словам боксера, он дополнительно получит 20% от гонорара украинского соперника.

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"В этом всем есть один плюс. Я получу бонусом еще 20%.

Я даже знаю, как использую эти деньги. Куплю дом и буду сдавать его в аренду. Я планировал купить две детские кроватки, но теперь смогу купить три", - сказал Дэвис в комментарии FightHype.com.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Беринчик оказался немного тяжелее Дэвиса на взвешивании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик Кишон Дэвис

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