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Беринчик - Дэвис: результаты взвешивания

Соперники прошли обязательную процедуру перед титульным поединком.
Сегодня, 07:55
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Top Rank Boxing
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Top Rank Boxing

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) в своем ближайшем бою проведет дебютную защиту титула против американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 KO).

Поединок станет главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

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Перед боем прошла официальная процедура взвешивания участников будущего боксерского шоу.

Оба соперника с первой попытки уложились в лимит легкой категории (до 61,2 кг), а Беринчик оказался немного тяжелее своего оппонента: под украинцем весы показали 61,05 кг, а под американцем - 60,87 кг.

Результаты взвешивания Беринчик - Дэвис:

  • Денис Беринчик - 134,6 фунт (61,05 кг)
  • Кишон Дэвис - 134,2 фунт (60,87 кг)

Ранее сообщалось, что Дэвис словесно наехал на Беринчика во время битвы взглядов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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