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Беринчик - Дэвис: кто покажет бой в Украине

Денис проведет первую защиту пояса.
Сегодня, 15:49
Денис Беринчик / Instagram
Денис Беринчик / Instagram

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет защиту пояса в поединке против американского боксера легкого веса Кишона Дэвиса (11-0, 7 KO).

Медиасервис MEGOGO покажет в Украине титульный бой.

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MEGOGO покажет вечер бокса по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Бой пройдет 14 февраля в Нью-Йорке.

Для Беринчика это будет первая защита чемпионского пояса. В мае прошлого года Денис завоевал вакантный титул, победив мексиканца Эмануэля Наваррете.

Ранее Дэвис дерзко предрек быструю победу над Беринчиком.

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