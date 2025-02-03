"Ставлю на опыт": Промоутер оценил шансы Беринчика в бою с Дэвисом

Промоутер Александр Красюк высказался о предстоящем бое чемпиона мира по версии WBO в легком весе украинца Дениса Беринчика против американца Кишона Дэвиса.

Функционер заявил, что ожидает увидеть захватывающее противостояние, и сделал прогноз на поединок.

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"Это будет отличный бой. Беринчик никогда не дрался ни с кем, похожим на Кишона Дэвиса.

Но и Кишон никогда не встречал такой оппозиции. Какой поединок. Я ставлю на опыт", - написал Красюк в Instagram.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула.

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