"Тяжело работаем": Беринчик показал, как готовится к дебютной защите титула

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик в ближайшем бою проведет дебютную защиту своего титула.

Украинский боксер 14 февраля встретится в ринге с американцем Кишоном Дэвисом.

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Сейчас Беринчик находится в тренировочном лагере в США и у себя в Instagram показал, как готовится к будущему противостоянию.

"Тяжело работаем, чтобы потом легко побеждать", - написал боксер.

Напомним, что бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком.

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