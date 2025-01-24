Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула

Обладателя пояса WBO в легком весе к бою с Кишоном Дэвисом готовит не Егор Голуб.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик сообщил, что ему пришлось сменить тренера перед дебютной защитой титула против Кишона Дэвиса.

По словам украинского боксера, его наставник Егор Голуб по семейным обстоятельствам был вынужден остаться в Украине, а в США к поединку его готовит другой специалист.

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"У Егора Голуба возникли определенные семейные проблемы. Надо было выбирать между тренировочным сбором в Америке и семейными вопросами. Пока он продолжает заниматься своей тренерской деятельностью в Киеве. Мы нашли тренера в Америке, с которым готовимся к защите титула", - сказал Беринчик в комментарии LB.ua.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.

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