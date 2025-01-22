Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом
Украинский чемпион поставил перед собой амбициозную задачу.
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик высказался о своем ближайшем бое против Кишона Дэвиса.
По словам украинского боксера, после победы над американцем он нацелен на объединение титулов в дивизионе.
Читай также: "После того, как побью Беринчика": Дэвис начал строить грандиозные планы до поединка
"После Кишона хочу объединить титулы", - заявил Беринчик в комментарии The Ring.
Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.
Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!