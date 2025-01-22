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Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом

Украинский чемпион поставил перед собой амбициозную задачу.
Сегодня, 20:41
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик высказался о своем ближайшем бое против Кишона Дэвиса.

По словам украинского боксера, после победы над американцем он нацелен на объединение титулов в дивизионе.

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"После Кишона хочу объединить титулы", - заявил Беринчик в комментарии The Ring.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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