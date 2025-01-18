iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"После того, как побью Беринчика": Дэвис начал строить грандиозные планы до поединка

Американский боксер озвучил свои дальнейшие цели.
Сегодня, 14:59
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Американский легковес Кишон Дэвис рассказал о своих планах после боя с чемпионом мира по версии WBO украинцем Денисом Беринчиком.

По его словам, он намерен заняться объединением титулов в дивизионе, после чего может подняться в весе.

Читай также: Ближайший бой Беринчика официально анонсирован

"Есть варианты. Мне не обязательно драться с Шакуром Стивенсоном, но хочу объединить титулы, после того, как побью Беринчика. Посмотрим, захочет ли кто-то со мной встретиться. Я молодой боец, поэтому хочу драться со всеми. Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время.

Я хочу выиграть это титул, объединить пояса и подняться в первый полусредний вес. Мне не нужно оставаться в легком весе. Я больше Шакура. У Стивенсона, вероятно, предел лимита в легком весе. Мой же пик, скорее всего, в полусреднем весе. Так что я только начинаю свой путь", - приводит слова Дэвиса The Ring.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

Статьи по теме

"Не расслабляйся, легко не будет": Беринчик обратился к сопернику перед титульным боем "Не расслабляйся, легко не будет": Беринчик обратился к сопернику перед титульным боем
Ближайший бой Беринчика официально анонсирован Ближайший бой Беринчика официально анонсирован
Украина завоевала "бронзу" в сингл-миксте этапа Кубка IBU Украина завоевала "бронзу" в сингл-миксте этапа Кубка IBU
Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус - Милан, Аталанта - Наполи, матчи Арсенала, Барселоны, Байера и ПСЖ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Биатлон18:39
Украина завоевала "бронзу" в сингл-миксте этапа Кубка IBU
Европа18:37
Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии
Формула 118:04
Марко назвал причину спада Ред Булл в сезоне-2024
Бокс17:57
Перспективный украинский боксер поделился забавным видео со своего хобби
Европа17:31
Суперзвезда Голливуда на фарт посетил матч Ромы и получил подарок от одноклубника Довбика
Европа17:27
Одноклубник Забарного присоединился к компании легенд АПЛ благодаря хет-трику в ворота Ньюкасла
Биатлон16:55
Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
Европа16:50
Борнмут Забарного завершил победную серию Ньюкасла в АПЛ
Биатлон16:38
Украина замкнула топ-10 в женской эстафете в Рупольдинге
Украина16:22
УХЛ: Кэпиталз разбили Крыжинку в дерби Киева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK