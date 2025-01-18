"После того, как побью Беринчика": Дэвис начал строить грандиозные планы до поединка

Американский легковес Кишон Дэвис рассказал о своих планах после боя с чемпионом мира по версии WBO украинцем Денисом Беринчиком.

По его словам, он намерен заняться объединением титулов в дивизионе, после чего может подняться в весе.

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"Есть варианты. Мне не обязательно драться с Шакуром Стивенсоном, но хочу объединить титулы, после того, как побью Беринчика. Посмотрим, захочет ли кто-то со мной встретиться. Я молодой боец, поэтому хочу драться со всеми. Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время.

Я хочу выиграть это титул, объединить пояса и подняться в первый полусредний вес. Мне не нужно оставаться в легком весе. Я больше Шакура. У Стивенсона, вероятно, предел лимита в легком весе. Мой же пик, скорее всего, в полусреднем весе. Так что я только начинаю свой путь", - приводит слова Дэвиса The Ring.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик обратился к Дэвису перед титульным боем.

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