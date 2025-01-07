Ближайший бой Беринчика официально анонсирован
Ближайший бой непобежденного украинского чемпиона по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) официально анонсирован.
В предстоящем поединке украинец встретится в ринге с также небитым американцем Кишоном Дэвисом (12-0, 8 КО).
Бой состоится 14 февраля на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.
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Для украинского боксера это будет дебютная защита чемпионского титула.
О проведении поединка объявила промоутерская компания Top Rank Boxing.
Напомним, что Беринчик завоевал вакантный пояс WBO в легком весе 18 мая 2024 года, одержав победу раздельным решением судей над Эмануэлем Наваретте.
Дэвис последний бой провел 8 ноября прошлого года, нокаутировав во втором раунде Густаво Лемоса.
Ранее президент WBO оценил бой Беринчика с Дэвисом.
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