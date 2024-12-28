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"Уже прошел свой пик": Тренер сделал прогноз на бой Беринчик - Дэвис

Специалист считает, что поединок завершится досрочно.
Сегодня, 15:58
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Американский тренер Грег Хэкетт поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком и Кишоном Дэвисом.

По мнению специалиста, его соотечественнику по силам одержать досрочную победу над украинцем.

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"Кишон устроил чертовски крутой бой во время своего последнего выступления. Ему противостоял крепкий парень. Беринчик тоже не простой боец, но он уже не на пике своей формы. Он уже прошел свой пик. Он может драться и все такое, но уже миновал свой пик.

Я думаю, что Кишон победит, остановит в восьмом раунде. Дэвис просто перебьет его. Хороший джеб, хороший удар правой. Кишону в этот раз придется замедлить темп. Не выходить туда сломя голову, ища нокаут", - сказал Хэкетт в комментарии YSM Sports Media.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden Hula Theater в Нью-Йорке.

Ранее менеджер назвал условие, при котором Василий Ломаченко проведет бой в 2025 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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