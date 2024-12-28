"Уже прошел свой пик": Тренер сделал прогноз на бой Беринчик - Дэвис

Американский тренер Грег Хэкетт поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком и Кишоном Дэвисом.

По мнению специалиста, его соотечественнику по силам одержать досрочную победу над украинцем.

Читай также: Беринчик узнал имя следующего соперника и дату боя

"Кишон устроил чертовски крутой бой во время своего последнего выступления. Ему противостоял крепкий парень. Беринчик тоже не простой боец, но он уже не на пике своей формы. Он уже прошел свой пик. Он может драться и все такое, но уже миновал свой пик.

Я думаю, что Кишон победит, остановит в восьмом раунде. Дэвис просто перебьет его. Хороший джеб, хороший удар правой. Кишону в этот раз придется замедлить темп. Не выходить туда сломя голову, ища нокаут", - сказал Хэкетт в комментарии YSM Sports Media.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden Hula Theater в Нью-Йорке.

Ранее менеджер назвал условие, при котором Василий Ломаченко проведет бой в 2025 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!