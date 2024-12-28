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Менеджер назвал условие, при котором Ломаченко проведет бой в 2025 году

Боксер повредил спину во время тренировки.
Сегодня, 07:25
Василий Ломаченко / Boxing Scene
Василий Ломаченко / Boxing Scene

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе украинца Василия Ломаченко, высказался о будущем боксера.

Функционер для Boxing Scene рассказал, что представитель Украины повредил спину во время тренировки, что привело к перерыву в карьере.

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В ближайшее время Ломаченко пройдет обследование, после чего команда примет решение. Если боксер будет здоров, то проведет поединок.

Отмечается, что IBF знает про ситуацию с Василием. Организация ждет решения спортсмена.

Ранее Усик рассказал, вернется ли Ломаченко в бокс.

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