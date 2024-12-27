Усик - на вершине: Украинец сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN
Известный портал ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Первое место в списке сохранил чемпион по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, недавно во второй раз одолевший Тайсона Фьюри в реванше. На вершину этого рейтинга украинский боксер поднялся после своей первой победы над британцем.
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В десятке списка P4P также не произошло изменений по сравнению с предыдущей версией. Вторую позицию занимает действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд, а на третьей строчке расположился абсолют второго легчайшего дивизиона Наоя Иноуэ.
Рейтинг P4P от ESPN:
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Артур Бетербиев
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Джесси Родригес
- Джервонта Дэвис
- Шакур Стивенсон
- Дзунто Накатани
Ранее авторитетный тренер Тедди Атлас назвал причину, почему Усик лучший боксер эпохи.
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