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Усик - на вершине: Украинец сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN

Авторитетный портал обновил список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Сегодня, 17:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный портал ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Первое место в списке сохранил чемпион по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, недавно во второй раз одолевший Тайсона Фьюри в реванше. На вершину этого рейтинга украинский боксер поднялся после своей первой победы над британцем.

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В десятке списка P4P также не произошло изменений по сравнению с предыдущей версией. Вторую позицию занимает действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд, а на третьей строчке расположился абсолют второго легчайшего дивизиона Наоя Иноуэ.

Рейтинг P4P от ESPN:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Артур Бетербиев
  5. Сауль Альварес
  6. Дмитрий Бивол
  7. Джесси Родригес
  8. Джервонта Дэвис
  9. Шакур Стивенсон
  10. Дзунто Накатани

Ранее авторитетный тренер Тедди Атлас назвал причину, почему Усик лучший боксер эпохи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: espn Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ

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