Атлас назвал причину, почему Усик лучший боксер эпохи

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу обладателя поясов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика.

Эксперт заявил, что украинец является одним из лучших боксеров за всю историю.

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“Он делает все действительно хорошо. Он не имеет ни одного слабого места. И самое главное, самая сильная его черта – это ментальная часть. Он всегда контролирует себя. Всегда.

Усик заслужил право упоминаться рядом со всеми лучшими ребятами. Он один из величайших победителей нашей эпохи. Нет ничего, чего бы он не делал хорошо", – сказал Атлас для Pro Boxing Fans.

Ранее Усик назвал боксера, который станет будущим спорта.

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