Усик назвал боксера, который станет будущим спорта
Украинец отметил 19-летнего британца.
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился мыслями о боксере хэвивейта Мозесе Итауме (11-0, 9 KO).
По словам украинца, британец станет будущим дивизиона.
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"Я считаю, что это хороший боксер будущего", - сказал Усик для Boxing King Media.
Итаума нокаутировал Демси Маккина в первом раунде в андеркарде реванша Усик - Фьюри.
Отметим, что команде Усика не верят в реванш с Дюбуа.
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