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Усик назвал боксера, который станет будущим спорта

Украинец отметил 19-летнего британца.
Сегодня, 14:38
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился мыслями о боксере хэвивейта Мозесе Итауме (11-0, 9 KO).

По словам украинца, британец станет будущим дивизиона.

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"Я считаю, что это хороший боксер будущего", - сказал Усик для Boxing King Media.

Итаума нокаутировал Демси Маккина в первом раунде в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

Отметим, что команде Усика не верят в реванш с Дюбуа.

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