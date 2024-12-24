iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Хороший момент уйти": Бывший тренер Усика посоветовал ему завершить карьеру

Специалист объяснил, почему украинский чемпион может спокойно завязывать с боксом.
Сегодня, 13:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его дальнейшей карьере.

По мнению специалиста, после победы над Тайсоном Фьюри в реванше украинец мог бы спокойно, не растратив все здоровье, уйти из бокса, поскольку он уже добился всего, чего можно, и доказывать ему больше нечего.

Читай также: Следующий бой Усика: когда и где

"Лично я предложил бы Усику завершить карьеру, просто уйти из спорта. Ему больше нечего доказывать. Он сделал все, что необходимо. Я бы не пытался больше соревноваться, я бы повесил перчатки на гвоздь.

Я слышал разговоры, что он хочет вернуться в крузервейт или перейти в бриджервейт, но я считаю, что будет мудро упаковать вещи и вернуться домой к своей семье, пока твое здоровье все еще в порядке. У него много денег, много успеха, у него одна из самых блестящих карьер в недавней истории бокса, и он непобедимый. Я хочу сказать, что это был бы хороший момент уйти сейчас из спорта.

Я не вижу никого, кто мог бы побить Александра Усика. Они все приходили, но он отправил их всех обратно", - сказал тренер в комментарии Seconds Out.

Отметим, также Али Башир оценил реванш Усика и Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джеймс Али Башир

Статьи по теме

Фьюри отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика Фьюри отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика
"Сдержанная, достойная и грациозная": Магучих прокомментировала победу Усика над Фьюри "Сдержанная, достойная и грациозная": Магучих прокомментировала победу Усика над Фьюри
Следующий бой Усика: когда и где Следующий бой Усика: когда и где
"Шансы меньше нуля": Промоутер Усика отверг возможность его боя с Владимиром Кличко "Шансы меньше нуля": Промоутер Усика отверг возможность его боя с Владимиром Кличко
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа15:58
Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Гимнастика15:29
"Предложили все условия": Президент НОК отреагировал на возможную смену гражданства Ковтуном
Киберспорт15:00
Самый богатый киберспортивный клуб хочет приобрести снайпера Зинченко
Бокс14:50
Фьюри отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика
Бокс14:38
Усик назвал боксера, который станет будущим спорта
Бокс14:12
Холифилд обратился к Фьюри после его поражения в реванше с Усиком
Европа13:54
Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока
Украина13:42
УХЛ: Киев Кепиталз сыграет с Кременчугом
Бокс13:25
"Хороший момент уйти": Бывший тренер Усика посоветовал ему завершить карьеру
Бокс13:20
"Был испуган": Бриедис оценил победу Усика над Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK