Следующий бой Усика: когда и где

ISPORT.ua рассказывает о вероятном варианте того, что ждет украинского чемпиона после реванша с Фьюри.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во второй раз одолел бывшего чемпиона Тайсона Фьюри, защитив свои пояса.

В первом поединке, который состоялся 18 мая 2024 года, за звание абсолютного чемпиона дивизиона украинскому боксеру удалось выиграть раздельным решением судей со счетом 115-112, 114-113, 113-114, а в реванше он продемонстрировал более убедительный результат, одержав уже единогласную победу - 116-112 от каждого из трех судей.

Дважды одолев Фьюри, Усик, очевидно, закрыл активно обсуждаемую до реванша тему о трилогии, для которой требовалась победа британца, сделав ее неактуальной. Тем не менее, кроме этого варианта развития событий, до повторного боя с Тайсоном упоминались и другие.

Источник: Getty Images

Усик не исключает вероятности возвращения в тяжелый дивизион, где он уже был бесспорным чемпионом, но не скрывает желания снова собрать все пояса в одних руках. Владея несколькими титулами в хэвивейте, украинец также имеет потенциальных соперников в лице обязательных претендентов от этих боксерских организаций. После второй победы над Фьюри стало очевидным, что вариант с завершением карьеры Усик не рассматривает, заявив, что у него еще есть желание продолжать. Кроме того, возможно, наиболее привлекательной выглядит возможность стать двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории, для чего украинцу нужно вернуть пояс IBF.

Нынешний обладатель титула Международной боксерской федерации (IBF) Даниэль Дюбуа сразу после победы Усика над Фьюри поднялся в ринг и бросил вызов украинцу, пожелав встретиться с ним в реванше.

Я хочу мой реванш, Усик. Очень хороший бой сегодня, очень хорошо. Я хочу мой реванш, в последний раз произошло ограбление. Давай сделаем это.

Источник: Getty Images

Усик в свою очередь не избегал ответа и согласился, сразу же обратившись к главе Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейху с просьбой устроить этот бой.

Организуйте мне бой с Даниэлем Дюбуа, спасибо.

Сам Аль аш-Шейх выразил готовность организовать подобный поединок, но, безусловно, если Дюбуа успешно защитит свой титул в ближайшем бою с временным чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля.

Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Даниэля с Усиком.

Также идею возможности снова побороться за бесспорное чемпионство поддерживает промоутер украинца Александр Красюк.

Я слышал, что Усик может вернуться в тяжелый вес. Это один из вариантов. Даниэль Дюбуа - чемпион. Если вы спросите меня, я бы хотел увидеть, как Усик третий раз становится абсолютным чемпионом мира. Это не приоритет, а то, что я бы хотел увидеть. Усик попросил Турки Аль аш-Шейха устроить бой с Дюбуа. Но немного рано говорить об этом, потому что Даниэль будет драться с Джозефом Паркером.

Источник: Getty Images

Учитывая, что бой Дюбуа с Паркером состоится 22 февраля и при успешном выступлении британца у организаторов будет достаточно времени, чтобы устроить его реванш с Усиком уже в 2025 году.

Напомним, что первый бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, когда украинский чемпион защищал свои титулы. В том поединке со скандальным ударом ниже пояса от британца украинец одержал досрочную победу нокаутом в девятом раунде. События в это противостоянии вызвали споры и возмущения со стороны команды британского боксера, которая безуспешно пыталась оспорить результат боя.

Источник: Getty Images

После Усик стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, одержав победу в первом поединке с Фьюри 18 мая, но пребывал в этом статусе немногим более месяца, поскольку проблемы возникли как раз с Международной боксерской федерацией. Организация отказала украинцу в отсрочке, и тот уже 26 июня был вынужден освободить пояс IBF из-за контрактных обязательств по реваншу с Фьюри и невозможности проведения обязательной защиты. Титул перешел к обладателю временного пояса Дюбуа, который был повышен до полноценного чемпиона, после чего уже провел первую успешную защиту в бою против Энтони Джошуа.

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