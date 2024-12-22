Усик - Фьюри: результат реванша

Украинец снова показал, что он сильнее.

В рамках вечера бокса в Эр-Рияде состоялся главный бой года - реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Начали оба бойца не слишком активно, проводя «разведку» друг друга. Временами активнее был Усик, а временами Фьюри.

Во втором раунде украинец нанес несколько неплохих ударов и хорошо держал на дистанции британца, навязав свой бокс, но Тайсон ответил Александру за несколько секунд до гонга неплохо ударив по лицу.

Попадание придало сил «цыганскому королю» и он активнее начал раунд под номером три, но Усик однажды тоже заставил соперника отойти к канатам.

В четвертом раунде бокс был немного медленным, но обмен «вкусными» ударами бойцы все же сделали. Сначала «прилетело» Тайсону, а затем он заставил понервничать угол Усика, его болельщиков и самого Александра.

В начале пятого раунда Тайсон сразу полез в клинч, за что получил потом замечание от рефери. Затем британец прижал украинца к канату и в бой снова пришлось вмешиваться судьи, особо никого выделить в этой трехминутке не удалось.

В шестом раунде Александр традиционно начал включаться на полную, мощно вулчив в бороду Тайсона в конце второй минуты.

Седьмой и восьмой раунды с уверенностью забрал Александр, а вот девятый и «первый из чемпионских» десятый раунд с небольшим преимуществом стоит отдавать Тайсону.

Усик показал свой лучший бокс в 11 и 12 раундах, и как следствие, вторая победа Александра по решению судей.

Александр Усик - Тайсон Фьюри (116:112, 116:112, 116:12)

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