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Саудовский организатор озвучил условие для реванша Усик - Дюбуа

Турки Аль аш-Шейх готов устроить объединительный бой между чемпионами.
Сегодня, 12:58
Усик и Дюбуа могут провести реванш / Getty Images
Усик и Дюбуа могут провести реванш / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх прокомментировал победу обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По его словам, он готов после устроить реванш украинца с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа, если тот в свою очередь одолеет Джозефа Паркера в ближайшем бою 22 февраля.

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"Усик победил. По моим подсчетам он выиграл на четыре раунда больше. Тайсон провел потрясающий бой, но это бокс, где есть победитель и проигравший.

Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Даниэля с Усиком. И я хочу увидеть поединок Тайсона, возможно, с Джошуа. Мы примем решение", - сказал Турки в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Ранее Усик ответил на недовольство команды Фьюри по поводу его победы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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