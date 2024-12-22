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"Дядя Фрэнк слепой": Усик ответил на недовольство команды Фьюри по поводу его победы

Украинский чемпион отреагировал на претензии к результату реванша.
Сегодня, 11:56
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о своей победе в реванше с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер ответил своему сопернику, который назвал его успех рождественским подарком, и его промоутеру Фрэнку Уоррену, который выражал недоумение, как его подопечному отдали так мало раундов.

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"Я думаю, что дядя Фрэнк слепой. Если Фьюри говорит, что это рождественский подарок, хорошо, тогда спасибо Богу, но точно не Тайсону. Спасибо Богу, спасибо моему тренеру, спасибо моей команде.

Послушайте, Фрэнк - он безумный человек, вы это знаете. Это мое мнение. Без проблем. Я победил", - сказал Усик на пресс-конференции после реванша.

Ранее Уоррен возмутился, что Фьюри отдали только четыре раунда против Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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