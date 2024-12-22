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"Это безумие": Уоррен не понимает, как Фьюри отдали только четыре раунда против Усика

Промоутера британского боксера шокировали судейские результаты в реванше.
Сегодня, 07:58
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, резко отреагировал на результат реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Его клиент уступил единогласно трижды по 112-116, а представитель британского боксера выразил недоумение, как его подопечному отдали только четыре раунда.

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"Это невозможно. Как Тайсон выиграл всего четыре раунда в этом бою? Это невозможно. Выиграл ли он? Да.

Что дальше? Я не знаю. Он такой же разочарованный, как и я. Да, я заинтересован, но все в первых рядах думали так же. Слишком рано что-то говорить, бой только завершился. Очевидно, что эмоции зашкаливают. Посмотрим.

Но знаете, это безумие. Безумие. Я не понимаю. Я очень, очень разочарован этим. Но что есть, то есть. И посмотрим, что будет с Тайсоном в будущем", - сказал Уоррен после боя в комментарии TNT Sports.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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