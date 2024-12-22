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Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

ISPORT представляет обзор поединка, в котором Усик во второй раз победил Фьюри.
Сегодня, 02:42
Фьюри целует Усика / Getty Images
Фьюри целует Усика / Getty Images

Чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) победил Тайсона Фьюри в реванше.

За весь поединок не было ни одного нокдауна и боксеры почти не потрясали друг друга, тем не менее, интересных и мощных атак хватало.

После боя в ринг вышел Даниэль Дюбуа, обладающий титулом чемпиона мира, и предложил Усику провести реванш и с ним.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

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