Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

ISPORT представляет обзор поединка, в котором Усик во второй раз победил Фьюри.

Чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) победил Тайсона Фьюри в реванше.

За весь поединок не было ни одного нокдауна и боксеры почти не потрясали друг друга, тем не менее, интересных и мощных атак хватало.

После боя в ринг вышел Даниэль Дюбуа, обладающий титулом чемпиона мира, и предложил Усику провести реванш и с ним.

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