Фьюри назвал победу Усика "рождественским подарком" и считает, что его ограбили

Во второй раз битый британец оценил свой реванш с украинским чемпионом.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем поражении в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер выразил несогласие с результатом поединка и считает, что произошло ограбление.

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"Меня там ограбили. Клянусь Богом, я думал, что выиграл с перевесом минимум три раунда. Я контролировал бой. Постоянно был в атаке. Фрэнк Уоррен говорит, что я победил с разницей в три-четыре раунда. Как минимум два.

Что есть, то есть. Я не собираюсь плакать из-за пролитого молока. Это уже произошло. Я всю жизнь занимаюсь боксом и знаю, что ни одно решение изменить невозможно, но всегда буду чувствовать себя обиженным. Если вы не нокаутируете соперника, то не можете гарантировать себе победу.

Я думаю, что выиграл оба боя. У меня нет сомнений, что выиграл этот поединок. Усик получил рождественский подарок, но это не его заслуга", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

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