"Это будет выход на новый уровень": Дюбуа назвал желаемого соперника

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что хотел бы встретиться в ринге с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Британец отметил, что "Цыганский король" остался единственным топовым боксером из нынешней эпохи, с которым он еще не дрался.

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"Безусловно, я хочу подраться с Фьюри. Это станет прорывом. Для меня это будет выход на новый уровень. Я уже подрался со всеми топовыми бойцами нынешней эпохи. Я дрался со всеми. Фьюри - последний.

Фьюри - настоящий боец. Я уверен, что он сам захочет этого боя. Посмотрим, как он покажет себя в поединке с Энтони Джошуа. Я уверен, что наш промоутер Фрэнк Уоррен с радостью организовал бы такой бой.

В этом и заключается бокс. Это высочайший уровень, действительно самый высокий уровень. Вот как это выглядит", - цитирует Дюбуа Sky Sports.

Ранее Дюбуа отреагировал на свою победу в реванше с Фабио Уордли.

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