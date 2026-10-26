Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года

Луис де ла Фуэнте удостоился награды после победы на мировом первенстве 2026 года.

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте был признан лучшим тренером года.

65-летний специалист получил награду на церемонии вручения Золотого мяча в Лондоне.

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Для испанского тренера этот приз стал первым в карьере.

Сборная Испании под руководством де ла Фуэнте выиграла чемпионат мира-2026, одолев в финале турнира Аргентину (1:0 д.в.).

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Лучшим тренером года в женском футболе был признан наставник Барселоны Пере Ромеу.

Каталонская команда во главе с 32-летним испанский специалистом в прошлом сезоне выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/XbAgHn6h0r — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.

Напомним, что лучшим молодым игроком года третий раз подряд был признан вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

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