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Футбол

Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года

Луис де ла Фуэнте удостоился награды после победы на мировом первенстве 2026 года.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте был признан лучшим тренером года.

65-летний специалист получил награду на церемонии вручения Золотого мяча в Лондоне.

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Для испанского тренера этот приз стал первым в карьере.

Сборная Испании под руководством де ла Фуэнте выиграла чемпионат мира-2026, одолев в финале турнира Аргентину (1:0 д.в.).

Лучшим тренером года в женском футболе был признан наставник Барселоны Пере Ромеу.

Каталонская команда во главе с 32-летним испанский специалистом в прошлом сезоне выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.

Напомним, что лучшим молодым игроком года третий раз подряд был признан вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

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