Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте был признан лучшим тренером года.
65-летний специалист получил награду на церемонии вручения Золотого мяча в Лондоне.
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Для испанского тренера этот приз стал первым в карьере.
Сборная Испании под руководством де ла Фуэнте выиграла чемпионат мира-2026, одолев в финале турнира Аргентину (1:0 д.в.).
LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Лучшим тренером года в женском футболе был признан наставник Барселоны Пере Ромеу.
Каталонская команда во главе с 32-летним испанский специалистом в прошлом сезоне выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.
PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/XbAgHn6h0r— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.
Напомним, что лучшим молодым игроком года третий раз подряд был признан вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.
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