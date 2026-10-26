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Хэйни договорился об объединительном бое с Паро

На кону поединка будут стоять титулы WBO и IBF в полусреднем весе.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хэйни (33-0, 15 КО) окончательно согласовал объединительный бой с обладателем титула IBF Лиамом Паро (28-1, 16 KO).

Об этом сообщает The Ring.

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Поединок американского и австралийского чемпионов должен состояться 19 декабря, а местом его проведения станет арена Chase Center в Сан-Франциско, США.

Хэйни в своем последнем поединке в ноябре 2025 года победил единогласным решением судей Брайана Нормана, а Паро в июне этого года также единогласным решением одолел Льюиса Крокера.

Напомним, ранее была названа новая дата ближайшего боя Давида Бенавидеса за три титула.

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