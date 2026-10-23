Названа новая дата ближайшего боя Бенавидеса за три титула

Объединительный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давида Бенавидеса (32-0, 25 КО) и обладателя титула WBC Михала Чесляка (28-2, 22 КО) получил новую дату.

Как сообщает The Ring, поединок американского и польского боксеров был перенесен на 5 декабря.

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Изначально бой должен был состояться 12 декабря, однако организаторы приняли решение его сместить из-за большого вечера бокса 11 декабря, главным событием которого будет поединок Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Бенавидес и Чесляк встретятся в ринге в Глендейле, США, а транслировать поединок будет DAZN.

Напомним, что Бенавидес завоевал титулы WBA и WBO в мае, нокаутировав Хильберто Рамиреса в шестом раунде. Чесляк в сентябре был повышен со статуса обладателя временного пояса WBC до полноценного чемпиона.

Отметим, ранее Бенавидес назвал Александра Усика в числе своих потенциальных соперников.

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