iSport.ua
Русский Українська

Названа новая дата ближайшего боя Бенавидеса за три титула

Чемпион тяжелого веса проведет объединительный поединок с Михалом Чесляком.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Давид Бенавидес / Getty Images
Давид Бенавидес / Getty Images

Объединительный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давида Бенавидеса (32-0, 25 КО) и обладателя титула WBC Михала Чесляка (28-2, 22 КО) получил новую дату.

Как сообщает The Ring, поединок американского и польского боксеров был перенесен на 5 декабря.

Читай также: Объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе

Изначально бой должен был состояться 12 декабря, однако организаторы приняли решение его сместить из-за большого вечера бокса 11 декабря, главным событием которого будет поединок Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Бенавидес и Чесляк встретятся в ринге в Глендейле, США, а транслировать поединок будет DAZN.

Напомним, что Бенавидес завоевал титулы WBA и WBO в мае, нокаутировав Хильберто Рамиреса в шестом раунде. Чесляк в сентябре был повышен со статуса обладателя временного пояса WBC до полноценного чемпиона.

Отметим, ранее Бенавидес назвал Александра Усика в числе своих потенциальных соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дэвид бенавидес

Статьи по теме

Объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе Объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе
Объединенный чемпион тяжелого веса подтвердил вероятность боя с Усиком Объединенный чемпион тяжелого веса подтвердил вероятность боя с Усиком
Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером
Тренер Бенавидеса сделал смелое заявление о бое с Усиком Тренер Бенавидеса сделал смелое заявление о бое с Усиком

Видео

Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет с Кудривкой, Штутгарт встретится с Боруссией Менхенгладбах
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кудривку, Полесье разгромило Оболонь, Колос обыграл Верес
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров

Последние новости

Бокс20:59
Названа новая дата ближайшего боя Бенавидеса за три титула
Европа20:25
Главного тренера Баварии срочно госпитализировали
Украина19:37
"Очень испугался в тот момент": Защитник Динамо рассказал о столкновении с Петряком
Украина19:00
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
Европа18:45
Матч ПСЖ - Лион состоится параллельно с церемонией вручения Золотого мяча
Украина18:00
УПЛ: Динамо победило Кудривку, Полесье разгромило Оболонь, Колос обыграл Верес
Украина17:40
Колос одержал гостевую победу над Вересом
Украина16:58
Петряк пришел в сознание после столкновения в матче с Динамо
Украина15:25
Динамо обыгрывает Кудривку благодаря автоголу и красивому мячу Михайленко
Европа14:34
Владелец Наполи отказался от 3,5 миллиарда евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK