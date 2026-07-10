Шакур назвал потенциального соперника после подписания контракта с Zuffa Boxing

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон рассказал о своих дальнейших планах после подписания контракта с Zuffa Boxing.

Американский боксер заявил, что готов выйти на бой против обладателя титула WBO в полусреднем весе Девина Хэйни, который, по слухам, вскоре также должен стать частью этой организации.

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"Девин - отличный боец. Он действительно очень силен в том, что делает. Но, по моему мнению, как боксер я гораздо лучше его.

Но если такое предложение окажется на моем столе, я готов драться с кем угодно и когда угодно", - цитирует Стивенсона The Ring.

Ранее Стивенсон назвал причину, почему не хочет быть похожим на Теренса Кроуфорда.

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