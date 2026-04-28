СМИ: Хэйни и Стивенсон начали обсуждение супербоя

Девин Хэйни и Шакур Стивенсон могут провести бой в конце этого года.

Как отмечает журналист, представители Шакура и Девина приступили к переговорам относительно потенциального поединка.

Однако главный фактор, из-за которого переговоры не могут перейти на следующий этап, это то, что стороны якобы не могут согласовать лимит веса.

Devin Haney and Shakur Stevenson are in preliminary talks for a fight, @MikeCoppinger has revealed on @InsideRingShow.



Agreements around weight are currently holding up the discussions. — InsideRingShow (@InsideRingShow) April 27, 2026

Тем временем Стивенсон прокомментировал слухи о переговорах, боксер заявил: "Но все эти слухи - враньё, ни я, ни моя команда ничего об этом не слышали".

А вот бой, который точно не является выдумкой это поединок Фьюри и Джошуа. Они встретятся в ринге в конце года.

