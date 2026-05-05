Усик уступил первую строчку в рейтинге The Ring

Журнал The Ring обновил рейтинг pound-for-pound. Теперь на первом месте вместо Александра Усика в списке лучших боксёров вне зависимости от весовой категории находится абсолютный чемпион второго наилегчайшего веса Наоя Иноуэ.

Добавим, что накануне японец сумел защитить свой титул против соотечественника Дзюнто Накатани, тем самым Накатани опустился на одну позицию.

Топ-10 рейтинга Р4Р от The Ring:

Наоя Иноуэ Александр Усик Шакур Стивенсон Джесси Родригес Давид Бенавидес Дмитрий Бивол Дзюнто Накатани Девин Хэйни Оскар Колласо Эмануэль Наваррете

