Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Миннесоте, Нью-Йорк разгромил Филадельфию
В ночь на вторник, 5 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 4 мая
Нью-Йорк — Филадельфия — 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20)
Счет в серии — 1-0
Нью-Йорк: Брансон (35), Ануноби (18), Таунс (17 + 6 передач), Бриджес (17), Харт (8 + 8 подборов + 6 передач) — старт; Макбрайд (8), Колек (8), Хукпорти (5+9 подборов), Диавара (5), Альварадо (5), Дадье (4), Шемет (3), Кларксон (2), Робинсон (2).
Филадельфия: Джордж (17), Эмбиид (14), Макси (13), Эджкомб (12), Убре (12) — старт; Эдвардс (8), Барлоу (7), Граймс (5), Уотфорд (5), Терри (3), Уокер (2), Бона (0), Драммонд (0), Брум (0).
Сан-Антонио — Миннесота — 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35)
Счет в серии — 0-1
Сан-Антонио: Касл (17), Шемпени (17 + 7 подборов), Васселл (14), Вембаньяма (11 + 15 подборов + 12 блок-шотов), Фокс (10 + 6 передач + 6 потерь) — старт; Харпер (18), Джонсон (11), Корнет (2), Барнс (2).
Миннесота: Рэндл (21 + 10 подборов + 5 потерь), Шеннон (16), Макдэниелс (16), Конли (12 + 6 передач), Гобер (7 + 10 подборов) — старт; Эдвардс (18), Рид (12+9 подборов), Кларк (2), Хайленд (0).
