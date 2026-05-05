Оценка Миколенка за игру против Ман Сити

Отыграл полный матч и получил худшую оценку от портала.

В понедельник, 4 мая, прошёл матч между Манчестер Сити и Эвертоном, в обороне "ирисок" принимал участие Виталий Миколенко.

Украинский защитник вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Для него эта игра в АПЛ стала 30-й.

За 90 минут он выполнил две удачные обводки, выиграл два верховых единоборства, совершил 47 касаний мяча и отдал 86% точных передач.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Виталия на 5,8 и 6,3 соответственно.

